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Происшествия15 августа 2022 1:48

В Новосибирске пьяный 28-летний мужчина пытался покончить с собой в закрытом гараже

Дверь открыли спасатели
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске парень пытался покончить с собой в закрытом гараже.

В Новосибирске парень пытался покончить с собой в закрытом гараже.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске нетрезвый 28-летний мужчина пытался покончить с собой, закрывшись в гараже. Инцидент произошел утром в воскресенье на улице Кошурникова. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

– Заблокирована дверь гаража, внутри находится мужчина. Доступ в гараж обеспечен, – рассказали в службе.

Парня передали врачам скорой помощи.

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