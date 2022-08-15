В Новосибирске пьяный 28-летний мужчина пытался покончить с собой в закрытом гараже

В Новосибирске парень пытался покончить с собой в закрытом гараже. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске нетрезвый 28-летний мужчина пытался покончить с собой, закрывшись в гараже. Инцидент произошел утром в воскресенье на улице Кошурникова. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

– Заблокирована дверь гаража, внутри находится мужчина. Доступ в гараж обеспечен, – рассказали в службе.

Парня передали врачам скорой помощи.

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