Рассказываем о пробках на утро понедельника.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске 15 августа 2022 года: сложно проехать по улице Троллейной в сторону Немировича-Данченко. Пробки на Советском шоссе в сторону улицы Мира, а также на Сибиряков-Гвардейцев.
Затруднено движение по улицам Толмачевской, Станционной, Широкой и площади Труда. Об этом сообщает «2ГИС».
Стоит Октябрьский мост и улица Большевистская. Пробки на Каменском шоссе и на пересечении улиц Курчатова и Объединения. Трудно проехать по Красному проспекту на подъезде к площади Калинина, также стоит вся улица Плановая от зоопарка до Дуси Ковальчук.
Уровень пробок в Новосибирске оценивают в 3 балла.
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