В новосибирском МВД ищут свидетелей массовой драки на Хилокском рынке

В Новосибирске МВД ищут свидетелей массовой драки на Хилокском рынке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В полиции проверят информацию о массовой драке в Ленинском районе Новосибирска. Сотрудники МВД выяснили, что в группах и на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» распространяют видео, на котором около 50 мигрантов якобы дерутся на Хилокском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет в одном из пабликов выявлена публикация о том, что вчера в районе Хилокского рынка в Ленинском районе города Новосибирска якобы произошла драка, – сообщили в полиции.

По информации пабликов, распространивших видеозапись, драка произошла еще 13 августа. В полиции тут же провели проверку и установили, что никто не обращался в правоохранительные органы по поводу конфликта. Из больниц тоже не поступало сообщений о пострадавших, а выехавшие на рынок экипажи не обнаружили никого из участников или очевидцев драки.

Свидетелей инцидента просят обратиться по телефонам: 8 (383) 232-16-45, 8 (383) 232-16-46.

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