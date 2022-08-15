Погода в Новосибирске 15 августа 2022 года: неделя начнется с дождя

В понедельник обещают дождь. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 15 августа 2022 года будет пасмурной и дождливой. По данным сайта «Западно-Сибирского УГМС» ожидается переменная область и кратковременные осадки.

- Температура воздуха днем составит +18…+20 градусов, а ночью +10…+12 градусов. Ветер подует западный со скоростью до 15 метров в секунду, - обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс Погода» дождь будет идти весь день. Днем столбики термометров поднимутся до +16 градусов, а вечером будет прохладнее +13 градусов. Ветер будет дуть западный с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743-744 миллиметра ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер