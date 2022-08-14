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Происшествия14 августа 2022 15:54

В Новосибирске на Бердском шоссе лоб в лоб столкнулись две иномарки

Женщину-водителя отвезли в больницу
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Столкновение произошло на проезжей части. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

Столкновение произошло на проезжей части. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Новосибирске на Бердском шоссе лоб в лоб столкнулись две иномарки. ДТП произошло вечером 14 августа.

- Женщина за рулем машины «Тойота Пассо» двигалась по улице Бердское шоссе, со стороны Морского проспекта, в сторону Университетского проспекта. Она не справилась с управлением и врезалась в «Тойоту лэнд крузер», - рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Женщину-водителя отвезли в больницу. Сейчас сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.

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