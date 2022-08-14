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Общество14 августа 2022 13:49

В Новосибирске проходит пятый Сибирский форум пчеловодства

На него приехали пасечники из Новосибирской области и Алтайского края
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Ярмарка продлится до начала сентября. Фото: Александр ГРИБАКИН

Ярмарка продлится до начала сентября. Фото: Александр ГРИБАКИН

В Новосибирске проходит пятый Сибирский форум пчеловодства. Он продлится вплоть до 3 сентября. Небольшие ларечки с медом расположились рядом с ГПНТБ. Там побывали корреспонденты издания «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирск».

Как сообщает издание, цена на мед стартует от 700 рублей и доходит до 1500 за килограмм.

- Настоящий мед от фальцифицированного можно отличить и дома. К примеру, капнуть на него капельку йода. Если посинеет, значит натуральный, - говорится на сайте.

Так же на ярмарке можно купить соты с медом. Цена доходит до 1000 рублей.

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