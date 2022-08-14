Ярмарка продлится до начала сентября. Фото: Александр ГРИБАКИН

В Новосибирске проходит пятый Сибирский форум пчеловодства. Он продлится вплоть до 3 сентября. Небольшие ларечки с медом расположились рядом с ГПНТБ. Там побывали корреспонденты издания «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирск».

Как сообщает издание, цена на мед стартует от 700 рублей и доходит до 1500 за килограмм.

- Настоящий мед от фальцифицированного можно отличить и дома. К примеру, капнуть на него капельку йода. Если посинеет, значит натуральный, - говорится на сайте.

Так же на ярмарке можно купить соты с медом. Цена доходит до 1000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер