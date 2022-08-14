Под дорогой образовалась яма. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске под дорогой провалился грунт. Кадрами с места поделились подписчики группы «Инцидент Новосибирск». Инцидент произошел в Калининском районе на улице Объединения.

- Яма глубиной в метр. Подмывает дорогу. Будьте осторожны, - предупреждает очевидец в группе.

На кадре видно, что часть дороги вот-вот провалится в яму. Это небезопасно для машин и их владельцев, проезжающих в этом районе.

В комментариях подписчики высказали свое мнение о данной ситуации:

- Ливневка от природы.

- Еще тут не хватало дорогу перекрыть.

- Ужас!

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