Дождь прошел в Октябрьском районе. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В Новосибирске 14 августа 2022 года прошел дождь. Напомним, что вчерашний ливень затормозил жизнь города. Из-за затопленных дорог образовались пробки, перенесли футбольный матч.

В этот раз дождь был кратковременно. «Подмочив» дороги и горожан, он быстро закончился без видимых последствий.

По данным сайта «Яндекс. Погода» вся следующая неделя будет дождливая и пасмурная. Столбики термометров опустятся до +15 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью до до 4 метров в секунду.

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