В Алтайском крае закрыли туристические тропы из-за медведей

Медведи стали близко подходить к людям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туристические тропы в заказнике «Чинетиский» закрыты. Так распорядились в Минприроде Алтайского края из-за увеличения медведей в тех краях. Об этом сообщает издание «Amic».

- Плотность медведей, как на территории заказника, так и на самих тропах, высокая даже в периоды низкой активности косолапых, поэтому прохождение троп без сопровождения госинспекторов КГБУ «Алтайприрода» опасно для жизни и здоровья, - говорится на сайте.

Еще одна сложность маршрута – отсутствие сотовой связи. В случае ЧП будет сложно связаться с кем-либо.

Все эти факторы и повлияли на решение о закрытии троп.

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