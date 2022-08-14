В Алтайском крае закрыли туристические тропы из-за медведей

Медведи стали близко подходить к людям.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Туристические тропы в заказнике «Чинетиский» закрыты. Так распорядились в Минприроде Алтайского края из-за увеличения медведей в тех краях. Об этом сообщает издание «Amic».
- Плотность медведей, как на территории заказника, так и на самих тропах, высокая даже в периоды низкой активности косолапых, поэтому прохождение троп без сопровождения госинспекторов КГБУ «Алтайприрода» опасно для жизни и здоровья, - говорится на сайте.
Еще одна сложность маршрута – отсутствие сотовой связи. В случае ЧП будет сложно связаться с кем-либо.
Все эти факторы и повлияли на решение о закрытии троп.
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