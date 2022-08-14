Машину повезли на эвакуаторе. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске оштрафовали машину на эвакуаторе. Об этом рассказал подписчик группы «АСТ-54».

- Я получил «письмо счастья» и сильно этому удивился, - рассказал владелец машины в группе «Вконтакте».

На кадрах, приложенных к посту, видно, что легковушка находится на эвакуаторе. Видимо, он и превысил скорость.

В комментариях подписчики группы высказали свое мнение:

- Никто не будет оштрафован.

- Водитель эвакуатора не будет оштрафован - номера его машины на фото нет.

- Штраф скорее всего будет платить водитель девятки.

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