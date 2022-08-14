Барак был расселен. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске загорелся аварийный барак. ЧП произошло в Октябрьском районе на улице Никитина. До приезда пожарных два человека эвакуировались самостоятельно.

- Открытым огнем горел один из подъездов здания, происходил переход огня на кровлю дома, - сообщают в телеграмм-канале ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Меньше чем за час пожарным удалось потушить огонь. Площадь открытого горения составила 30 квадратных метров.

Теперь дознавателям предстоит выяснить причину пожара.

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