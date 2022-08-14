Авария произошла днем 14 августа.
Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ
Как рассказывают очевидцы, водитель «девятки» пытался проскочить на «красный», и в этот момент в него въехал внедорожник «Шевроле Сельверадо».
По предварительным данным, в аварии пострадала пассажирка ВАЗовской «девятки». На месте работают пожарные, скорая помощь. Блокировано движение троллейбусов по улице Октябрьская магистраль.
Данными ГИБДД редакция пока не располагает.
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