Авария произошла днем 14 августа. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Как рассказывают очевидцы, водитель «девятки» пытался проскочить на «красный», и в этот момент в него въехал внедорожник «Шевроле Сельверадо».

По предварительным данным, в аварии пострадала пассажирка ВАЗовской «девятки». На месте работают пожарные, скорая помощь. Блокировано движение троллейбусов по улице Октябрьская магистраль.

Данными ГИБДД редакция пока не располагает.

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