Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 августа 2022 8:29

Серьезная авария в центре Новосибирска блокировала движение транспорта

Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей на пересечении Красного проспекта и улицы Максима Горького
Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ
Авария произошла днем 14 августа.

Авария произошла днем 14 августа.

Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Как рассказывают очевидцы, водитель «девятки» пытался проскочить на «красный», и в этот момент в него въехал внедорожник «Шевроле Сельверадо».

По предварительным данным, в аварии пострадала пассажирка ВАЗовской «девятки». На месте работают пожарные, скорая помощь. Блокировано движение троллейбусов по улице Октябрьская магистраль.

Данными ГИБДД редакция пока не располагает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер