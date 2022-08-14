Спасатели вытаскивали людей из западни.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новосибирские пожарные вытащили около полусотни людей из водной ловушки. 13 августа в Калининском районе из-за сильного затопления пять автомобилей не могли выехать.
- По оперативным данным в водной ловушке оказались 10 человек, в том числе один ребенок в легковых автомобилях и 30 человек, находящиеся в маршрутном автобусе, - говорится в телеграмм-канале ГУ МЧС России по Новосибирской области.
МЧСники вытащили людей из западни с помощью пожарной автоцистерны и автомобиля первой помощи. Машины эвакуировали на безопасное расстояние.
Пострадавших нет.
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