Спасатели вытаскивали людей из западни. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирские пожарные вытащили около полусотни людей из водной ловушки. 13 августа в Калининском районе из-за сильного затопления пять автомобилей не могли выехать.

- По оперативным данным в водной ловушке оказались 10 человек, в том числе один ребенок в легковых автомобилях и 30 человек, находящиеся в маршрутном автобусе, - говорится в телеграмм-канале ГУ МЧС России по Новосибирской области.

МЧСники вытащили людей из западни с помощью пожарной автоцистерны и автомобиля первой помощи. Машины эвакуировали на безопасное расстояние.

Пострадавших нет.

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