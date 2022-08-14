Водитель бросил авто. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске пьяный водитель КамАза сбежал с места ДТП. Инцидент произошел в Октябрьском районе.

- На улице Кошурникова напротив дома по адресу Бориса Богаткова №228 КамАЗ совершил столкновение с седаном LADA Priora, а затем врезался в бетонные блоки, - рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

По словам подписчика, от водителя КамАза пахло алкоголем. После ДТП он вышел из машины и убежал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер