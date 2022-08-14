Водитель бросил авто. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске пьяный водитель КамАза сбежал с места ДТП. Инцидент произошел в Октябрьском районе.
- На улице Кошурникова напротив дома по адресу Бориса Богаткова №228 КамАЗ совершил столкновение с седаном LADA Priora, а затем врезался в бетонные блоки, - рассказал очевидец в группе «АСТ-54».
По словам подписчика, от водителя КамАза пахло алкоголем. После ДТП он вышел из машины и убежал.
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