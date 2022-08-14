Цвета иногда приходилось "додумывать". Фото: предоставлено Станиславом Шубертом

Новосибирский кинодокументалист оцифровал фильм «Родная сторона». Его режиссер – Юрий Шиллер. Фильм был снят в 1997 году в селе Конево Красноозерского района. Он ярко показывает особенности сельской жизни того времени.

- Мой коллега Анатолий Антонов занимается сохранением кинохроники и оцифровкой, ему попала в руки кинопленка с фильмом «Родная сторона». Он ее оцифровал, но качество цвета и стабильность изображения была низкой- отечественная пленка быстро выцветает. Мне пришлось по каждому плану править цвет и «втягивать» изображение, - рассказал КП-Новосибирск Станислав Шуберт, кинодокументалист.

На работу ушло около недели. По словам Станислава, было сложно вернуть первоначальный цвет.

- В пленке произошли искажения, они нелинейны, и не всегда их можно автоматически исправить в компьютерной программе. Приходилось зачастую, «додумывать» цвет, представлять, как мог бы выглядеть пейзаж, по каким- то своим ощущениям, - объясняет мужчина.

Оцифрованный фильм уже вышел на ютуб-канале Станислава. Он набрал больше 400 просмотров.

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