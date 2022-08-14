В списке больше 10 различных объектов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирский губернатор Андрей Травников назвал главные стройки города. Об этом он рассказал на мероприятии в преддверие праздника Дня строителя.

В список важных и главных строек вошли четвертый мост через Обь, реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево», волейбольная арена «Локомотив», новый перинатальный центр.

Андрей Травников отметил, что регион снова подтвердил статус лидера по сдаче жилья.

На самом мероприятии губернатор вручил благодарственные письма и медаль Покрышкина заслуженным представителям отрасли.

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