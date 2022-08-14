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Происшествия14 августа 2022 6:22

В Новосибирске две девочки перевернулись на матрасе на котловане

Из воды их вытащили спасатели
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
На место выезжали спасатели.

На место выезжали спасатели.

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске две девочки перевернулись на матрасе и оказались в воде. ЧП произошло на Юго-Западном котловане в Ленинском районе.

- Возраст девочек 7 и 12 лет. Мы подняли их из воды, доставили на берег девочек, - говорится в группе «Спасатели МАСС (16+)».

Детей передали родителям. Медицинская помощь им не потребовалась. С родителями девочек провели профилактическую беседу.

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