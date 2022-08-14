Водитель не справился с управлением. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Новосибирские ГИБДДшники рассказали подробности ДТП, в котором погиб 20-летний парень. Напомним, что грузовик и иномарка столкнулись в Заельцовском районе на улице Дуси Ковальчук.

- 20-летний водитель ехал со стороны улицы Сухарная в сторону улицы Холодильная. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В итоге столкнулся с грузовиком, - рассказали в Госавтоинспекции по городу Новосибирску.

От полученных травм водитель иномарки скончался. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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