На борту пассажиру стало плохо. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет из Москвы в Новосибирск экстренно приземлился в Казани. Об этом стало известно 13 августа из телеграмм-канала «AVIAINCIDENT».

- Самолет произвел незапланированную посадку на запасной аэродром в Казани, по причине ухудшения состояния здоровья пассажира, - говорится в сообщении.

Пассажира забрали в местную больницу. По предварительной информации медики диагностировали у него приступ эпилепсии.

В Новосибирск самолет вылетел в 21.10 и продолжил путь по маршруту.

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