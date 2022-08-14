На борту пассажиру стало плохо.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Самолет из Москвы в Новосибирск экстренно приземлился в Казани. Об этом стало известно 13 августа из телеграмм-канала «AVIAINCIDENT».
- Самолет произвел незапланированную посадку на запасной аэродром в Казани, по причине ухудшения состояния здоровья пассажира, - говорится в сообщении.
Пассажира забрали в местную больницу. По предварительной информации медики диагностировали у него приступ эпилепсии.
В Новосибирск самолет вылетел в 21.10 и продолжил путь по маршруту.
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