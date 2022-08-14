Парня доставали спасатели. Фото: скриншот из видео "Спасатели МАСС"

В Новосибирске 20-летний парень погиб в ДТП с грузовиком. ЧП произошло на улице Дуси Ковальчук. Как сообщают спасатели МАСС грузовик «Sсania» и иномарки «Honda Civic».

- Прибывшие на место ДТП спасатели, оказали мужчине 2002 г.р. первую помощь и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали его из разбитого автомобиля, после чего передали бригаде врачей скорой помощи, - говорится в группе «Спасатели МАСС 16+».

По предварительной информации, 20-летний водитель Хонды погиб. Водитель грузовика не пострадал.

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