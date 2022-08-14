Водитель микроавтобуса преследователь женщин. Фото: скриншот из видео "Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске водитель микроавтобуса кинул бутылку в женщину с ребенком. Об этом рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».
- На улице Кропоткина по тротуару шли две женщины с маленьким ребенком. На них чуть не наехал водитель микроавтобуса. Девушка ему сделала замечание, а тот на нее набросился, - рассказывают очевидцы.
По словам свидетелей, водитель сначала кинул в девушку бутылку, а потом перегородил дорогу и ударил.
- После всего случившегося водитель сел в машину и уехал, - говорят очевидцы.
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