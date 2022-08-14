В Новосибирске женщина кинула сырое яйцо в собачника, проходившего у нее под окном

В Ирину чуть было не попали сырым яйцом. Фото: Кадр из видео\Предоставлено Ириной

Жительница Новосибирска Ирина стала невольным участником конфликта между старшей по дому и мужчиной, выгуливающим собаку. В итоге, женщине чуть было не прилетело по голове сырым яйцом.

— Произошло все в одной из пятиэтажек недалеко от площади Станиславского. Я просто проходила там через двор, услышала какую-то ругань. Сначала не придала этому значения: думаю, мало ли, чья-то ссора семейная. А потом буквально прямо передо мной на землю падает сырое яйцо! Спасибо, что не по голове, конечно, но одежду мне забрызгало, — рассказала КП-Новосибирск Ирина. — Я увидела в окне сначала мужчину, потом вышла уже женщина. Я стала спрашивать, что происходит, почему в меня кидаются сырыми яйцами. В ответ мне стали говорить, что это вообще не мой двор, почему я здесь хожу, если я не живу здесь, стали спрашивать, где я прописана… В общем, просто сюр какой-то. Причем, это не какая-то огороженная территория. Обычная пятиэтажка, обычный двор.

Как потом рассказал Ирине молодой человек, проходивший через двор вместе с собакой, конфликт начался именно из-за него. Вернее, из-за того, что старшую по дому не устраивает, что через из двор иногда проходят собачники.

— Мужчина рассказал, что он тут с собакой не гуляет, просто к его дому — это по факту единственный проход, через этот двор. Но эта старшая по дому регулярно третирует на этот счет его и других собачников. Да и, судя по всему, не только собачников, раз она уже долгое время угрожает обнести весь двор забором. Нет, я конечно все понимаю, ситуации разные бывают. Но вот чтоб яйцами кидаться… Такого я еще не видела, — рассказывает сибирячка.

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