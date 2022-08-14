Женщина затушила сигарету об стену. Фото: скриншот из видео

Новосибирцы пожаловались на женщину, затушившую сигарету об стену. Инцидент произошел в Первомайском районе на улице Одоевского.

- Она зашла в подъезд пьяная и затушила сигарету об стену возле лифта. Это порча домового имущества. Оказалось, что это квартирантка и она живет в муниципальной квартире. Жилполощадь находится в соцнайме и ее не имеют права сдавать, - рассказала КП-Новосибирск жительница дома.

По словам женщины, жильцы в этой квартире постоянно меняются. Жильцы дома написали обращение в администрацию Первомайского района с просьбой проверить людей, проживающих там.

- Нам ответили, что работа с нанимателем (ребенком сиротой) была проведена. Но по факту ее не было, так как сразу заселились другие квартиранты. Ответ мы отправили в администрацию города, чтобы они подключились к делу, - говорит сибирячка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер