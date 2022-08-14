Кладбище завалено мусором. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске Заельцовское кладбище завалили мусором. Об этом рассказал подписчик группы «АСТ-54».
- Ограды, надгробья, венки, всё в кучу, выглядит это как свалка. Зрелище мерзкое конечно, - возмущается мужчина.
По словам автора поста, он не понимает почему администрация не следит за порядком. В комментариях новосибирцы высказали свое отношение к увиденному:
- Написать нужно в соответствующие органы и лучше коллективно.
- Персонал собрал гнилые, разрушенные надгробия в одном месте, чтобы погрузчик все это загрузил в кузов автомобиля.
- Может субботник устроить?
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