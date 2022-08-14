Теперь тренироваться можно в Заельцовском парке. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске открыли скейт-парк. Это произошло в субботу 13 августа. Открытие прошло в рамках фестиваля экстремальных видов спорта.

- До 2019 года скейт-парк работал на Михайловской набережной, но из-за реконструкции его пришлось перенести в Заельцовский парк. Он состоит из 6 фигур, подходящих для тренировок и соревнований, - рассказывается на сайте мэрии города Новосибирска.

На фестивале опытные спортсмены кикскутерингу, роллерблейдингу и многие другие показали свое мастерство и профессионализм.

Вход на фестиваль был свободный и все желающие могли принять участие в мастер-классах.

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