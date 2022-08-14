Новосибирцы принимали участие в соревнованиях. Фото: vk.com/csbnsk
Новосибирцы провели зарядку в честь Дня физкультурника. Его отмечали 13 августа на Михайловской набережной. Праздник начался в 10 утра.
Как сообщается на сайте мэрии города Новосибирска в праздновании принимали участие победители и призеры Олимпийских и Параолимпийских игр, воспитанники спортивных школ.
- 25 команд соревновались в различных состязаниях, таких как: качание пресса, прыжки в длину с места, сила удара, перетягивание каната, - говорится в группе МБУ СШОР «Центр спортивной борьбы» .
Напомним, что депутат Сергей Конько упал с велосипеда, поздравляя горожан с праздником.
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Видео с нестандартным поздравлением он опубликовал в соцсетях (подробности)
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