Специалисты рассказали, с чего новосибирцам лучше начинать свой бизнес

В современном мире многим все чаще приходит в голову идея открыть свой собственный бизнес. Фото: Артем КИЛЬКИН

В современном мире многим все чаще приходит в голову идея открыть свой собственный бизнес. Однако далеко не все знают, с чего начать этот непростой процесс. Конечно, какую-то информацию можно найти в интернете, однако не все советы, что есть в сети, стоит воспринимать как истину.

— Если вы в бизнесе абсолютный новичок и у вас есть только идея и горящие глаза, специалисты советуют начать со статуса самозанятого — и процесс регистрации проще, и налоги меньше — 4% для физлиц, 6% для юрлиц. А уж если дело пойдёт — то расширяться до ИП или даже ООО, — сообщает издание «Горсайт».

При этом, некоторые категории будущих бизнесменов могут рассчитывать на поддержку от государства. К примеру, грант от 100 до 500 тысяч рублей может получить предприниматель, младше 25 лет. Полученные деньги можно потратить на аренду или ремонт помещения, покупку оборудования, оплату ЖКХ и рекламу. Но есть и ограничения: нельзя приобретать недвижимость и автомобиль. А еще с этих средств нельзя платить налоги и гасить кредиты и займы.

Многие бизнесмены мечтают о получении статуса социального предпринимателя. Такой статус даёт множество преференций. Бизнесмен также может получить грант в 500 тысяч рублей от государства.

Рассчитывать на статус соцпредприниматели можно, если и вид деятельности подходят под определённые критерии, например, если малый и средний бизнес предоставляет не менее 50% рабочих мест инвалидам, многодетным родителям, пенсионерами и лицам предпенсионного возраста.

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