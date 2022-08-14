Погода в Новосибирске на 14 августа 2022 года: придут дожди и сильный ветер

Погода в Новосибирске на 14 августа 2022 года обещает быть пасмурной и дождливой.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 14 августа 2022 года обещает быть пасмурной и дождливой. Температура воздуха при этом будет достигать +21…+23 градусов.
— В воскресенье, 14 августа, в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха будет удерживаться на отметке в +21…+23 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 7-12 метров в секунду.
Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Они обещают новосибирцам дожди на протяжении всего дня и температуру от +16 до +20.
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