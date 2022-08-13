Новосибирский батальон Vега отправится на Донбасс для участия в спецоперации

Солдат провожал на службу губернатор региона. Фото: Правительство НСО

Батальон Vега из Новосибирской области отправился на Донбасс для участия в спецоперации. Военные отбыли на место 12 августа.

Название для батальона предложил первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

— Сейчас у всех батальонов принято иметь свое наименование. Когда меня спросили, какое название можно предложить для новосибирского батальона — я предложил именно vега. Поскольку у нас отряд 67-й бригады спецназначения из Новосибирской области носил такое название, и по традиции было бы неплохо его оставить. Оно символичное, короткое, емкое и будет выделяться среди остальных, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Напомним, на службу новосибирских военных провожал также губернатор Андрей Травников. Он отметил, что сибиряки отправятся в состав именных подразделений Новосибирской области 3-го армейского корпуса ВС РФ. Глава региона также подчеркнул, что все отправившиеся на службу будут проходить её с земляками

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