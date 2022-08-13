Из-за ливня пришлось прервать хоккейный матч. Фото: "АСТ-54".
Публикуем фото и видео ливневого дождя в Новосибирске 13 августа 2022. Напомним, гроза в городе началась под вечер. Из-за сильного дождя город вновь встал в пробках, а на дорогах появились лужи.
Где-то лужи образовались прямо у транспортных остановок.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Но неудобств непогода доставила не только простым горожанам. Так, к примеру, из-за дождя пришлось прервать футбольный матч.
— Из-за проливного дождя был прерван матч между «Новосибирском-М» и «Томью-М» на 21-й минуте, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Игрокам пришлось покинуть поле. Фото:"АСТ-54"
По данным портала Яндекс. Карты, заторы сейчас образовались на Красном проспекте, улице Фабричной, Ипподромской, Фрунзе, Гоголя, Нарымская и Писарева. А на левом берегу в пробках встали Ватутина, Блюхера и проезд Энергетиков. Проезд также затруднен по Димитровскому и Октябрьскому мосту.
Вода ручьями стекает в ливневки.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Пешеходам придется нелегко.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Кому-то посчастливилось застать ливень в кафе.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Некоторые авто почти полностью скрылись под водой. Фото: "АСТ-54"
Машины буквально уходили под воду. Фото: "АСТ-54"
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