Гроза в Новосибирске 13 августа 2022 года: город встал в пробках

В Новосибирске началась сильная гроза.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Гроза в Новосибирске 13 августа 2022 года началась под вечер. Сначала небо затянуло темными тучами, а потом начали сверкать молнии, послышались раскаты грома и начался сильный ливень.
Из-за раскатов грома у некоторых машин начала срабатывать сигнализация, а на дорогах города снова появились большие лужи. Судя по данным портала Яндекс.Карты, в центре города сейчас образовались пробки.
По прогнозам синоптиков, дожди в Новосибирской области будут идти еще как минимум в воскресенье и понедельник.
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