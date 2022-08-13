Гроза в Новосибирске 13 августа 2022 года: город встал в пробках

В Новосибирске началась сильная гроза. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Гроза в Новосибирске 13 августа 2022 года началась под вечер. Сначала небо затянуло темными тучами, а потом начали сверкать молнии, послышались раскаты грома и начался сильный ливень.

Из-за раскатов грома у некоторых машин начала срабатывать сигнализация, а на дорогах города снова появились большие лужи. Судя по данным портала Яндекс.Карты, в центре города сейчас образовались пробки.

По прогнозам синоптиков, дожди в Новосибирской области будут идти еще как минимум в воскресенье и понедельник.

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