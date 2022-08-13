В Новосибирске подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой. ДТП случилось в Заельцовском районе днем в субботу, 13 августа.

— В 12:50 16-летний подросток на мотоцикле ехал по Дачному шоссе и около дома 194а он столкнулся с попутным автомобилем Тoyota land cruiser, за рулем которого был 46-летний водитель, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего в аварии мальчика доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося уточняются.

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