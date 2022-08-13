В Новосибирске спасатели вытащили собаку, провалившуюся в люк

В Советском районе Новосибирска собака провалился в открытый люк. Фото: спасатели МАСС

В Советском районе Новосибирска собака провалилась в открытый люк. Инцидент произошел вечером в пятницу, 12 августа. На помощь животному пришли спасатели.

— Поступила информация от очевидца, что в Советском районе города на улице Бульвар Молодёжи на территории заброшенного строения собака провалилась в открытый люк, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС. — Прибывшие по указанному адресу спасатели подняли собаку на поверхность и отдали заявителю.

Люк закрыли деревянной крышкой и огородили. Вся работа заняла у спасателей примерно сорок минут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер