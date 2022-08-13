В Новосибирске танец жительницы Первомайского района попал на видео

Женщина устроила компактную и тихую вечеринку у подъезда. Фото: Кадр из видео\"Моя Первомайка"

Житель Первомайского района Новосибирска заснял на видео женщину, устроившую танцы около его подъезда. Сначала молодой человек хотел сделать ей замечание, за распитие спиртного на улице, но потом передумал.

— Хотел «отчитать» девушку, распивающую алкоголь у подъезда, но внезапно она начала танцевать, при этом не крича ничего под окнами и не врубив музыку «на всю катушку». Стоит себе и танцует, — цитирует парня паблик Вконтакте «Моя Первомайка».

Выложив ролик в сеть парень также поблагодарил женщину за «умение веселиться, не лишая соседей покоя».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер