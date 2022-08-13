В Новосибирске завершились поиски 56-летней женщины в салатовом платье и босоножках на платформе. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске завершились поиски 56-летней женщины в салатовом платье и босоножках на платформе. Сибирячка пропала в среду, 10 августа.

— Поиск завершен благополучно. Женщина найдена, и уже находится дома, — сообщили волонтеры поискового отряда «Маяк».

Сейчас в Новосибирске идут поиски 39-летнего Сергея Злобина. Мужчина пропал 7 августа, а 8 числа его телефон отключился. Как рассказали КП-Новосибирск родные мужчины, накануне он поругался с женой, а потом ушел из дома и не вернулся.

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