Новосибирца будут судить за реабилитацию нацизма

В Новосибирске 41-летнего мужчину будут судить за реабилитацию нацизма. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске 41-летнего мужчину будут судить за реабилитацию нацизма по статье 354. 1 УК РФ. Он писал в соцсетях факты, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала.

— 17 апреля 2022 года обвиняемый в одной из соцсетей опубликовал сообщения и комментарии, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных преступников европейских стран оси. При этом мужчина понимал, что данные материалы реабилитируют нацизм и доступны другим пользователям социальной сети, — рассказали в областном Следственном комитете.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, а его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В прошлом году КП-Новосибирск писала о том, как приговор вынесли мужчине, призывавшему к массовым беспорядкам в соцсетях. Он разместил своей странице видео, где призывал людей устраивать массовые беспорядки с насилием, погромами, поджогами, применении оружия, взрывчаток, а также оказывать сопротивление силовикам. Суд назначил ему наказание в виде 2,2 лет лишения свободы условно.

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