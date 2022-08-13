Новосибирцы жалуются на открытый канализационный люк у детской площадки

Новосибирцы жалуются на открытый канализационный люк недалеко от детской площадки. Фото: "АСТ-54"
Новосибирцы жалуются на открытый канализационный люк недалеко от детской площадки. Снимки канализационного коллектора без крышки сибиряки опубликовали в соцсетях.
— Между домами № 19/1 и № 19/2 на улице Станиславского расположен открытый люк в 20 метрах от детской площадки, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как жители новосибирского микрорайона обвинили детей мигрантов во вспышке лишая из-за антисанитарии на детской площадке.
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