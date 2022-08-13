Новосибирцы жалуются на открытый канализационный люк у детской площадки

Новосибирцы жалуются на открытый канализационный люк недалеко от детской площадки. Фото: "АСТ-54"

Новосибирцы жалуются на открытый канализационный люк недалеко от детской площадки. Снимки канализационного коллектора без крышки сибиряки опубликовали в соцсетях.

— Между домами № 19/1 и № 19/2 на улице Станиславского расположен открытый люк в 20 метрах от детской площадки, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как жители новосибирского микрорайона обвинили детей мигрантов во вспышке лишая из-за антисанитарии на детской площадке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лезут пятна, чешутся»: жители новосибирского микрорайона обвинили детей мигрантов во вспышке лишая

Жители новосибирского микрорайона обвинили детей мигрантов во вспышке лишая (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер