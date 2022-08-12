В Новосибирске мужчина украл из кофейни картину с Наполеоном в кроссовках

В Новосибирском Академгородке мужчина украл из кофейни картину с Наполеоном в кроссовках. Фото: Кадр из видео\предоставлено администратором кофейни

В Новосибирском Академгородке мужчина украл из кофейни картину с Наполеоном в кроссовках. Эта картина - репродукция полотна «Бонапарт на перевале Сен-Бернар» Жака Луи Давида, на которой Наполеон одет в кроссовки и держит в руке магнитофон. Все произошло днем прямо на глазах у посетителей. Однако непоколебимая уверенность воришки в своих действиях заставила сибиряков не сомневаться в том, что так и было задумано.

— Случилось все в четверг, 11 августа. На баре в тот день работало два стажера и наша бариста, у них было много заказов, и в этот момент они не смотрели в сторону выхода и кассы. Произошло все меньше, чем за минуту, — рассказала КП-Новосибирск администратор кофейни «white swift», где случился инцидент.

Сейчас сотрудники заведения написали заявление в полицию и надеются, что вскоре воришку с тягой к прекрасному поймают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер