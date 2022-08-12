Новосибирца, задолжавшего 700 тысяч по алиментам, нашли по объявлению о продаже котят

Мужчина задолжал 10-летней дочери 670 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске злостного неплательщика алиментов нашли через объявление о продаже котят. 31-летний мужчина задолжал 10-летней дочери 670 тысяч рублей. Ни арест счетов, ни запрет на выезд из страны не заставили его выплатить долг. Мужчину пришлось объявить в розыск.

— Стало известно, что мужчина занимается разведением британских кошек. Объявления о продаже котят он размещал на популярном сервисе. Цены на котят начинались от 8 тысяч рублей. Под видом покупателей мы договорились с ним о встрече, — сообщила судебный пристав-исполнитель Наталья Болгова.

Вместе покупателей к мужчине пришли приставы. Тот очень удивился, узнав, что является должником и находится в розыске. Однако от ответственности незнание не избавило. За неуплату алиментов без уважительных причин мужчине назначили наказание ввиде 20 часов обязательных работ.

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