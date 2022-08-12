Новосибирец оплатил 22 долга после ареста Audi Q3

Когда машину арестовали, мужчина в то же мгновение погасил задолженность.

В Новосибирске 35-летний мужчина оплатил 22 долга после ареста Audi Q3. Всего мужчина был должен 53 тысячи рублей. В эту сумму вошли штрафы ПФР, ГИБДД и другие просроченные задолженности.

— Должник получал уведомления через «Госуслуги», но игнорировал их. Когда на мужчину наложили ряд ограничений и запретов, он явился к приставам и объяснил причины неоплаты сложным финансовым положением. Однако в анкете он указал наличие автомобиля. Судебный пристав тут же проверил, что он находится недалеко от отделения, и составил акт-описи ареста на Audi Q3, — пояснили в региональном УФССП.

Когда мужчина понял, что может остаться без машины, он мгновенно оплатил долг через интернет-банк. После этого с него сняли все ограничения и запреты.

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