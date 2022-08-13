Погода в Новосибирске на 13 августа 2022 года: возвращаются дожди

На выходных снова будет дождливая погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 13 августа 2022 года: синоптики предрекают возвращение дождей и сильного ветра с выходных, хотя и будет по-прежнему очень жарко.

— Ночью температура в городе составит +13…+15 градусов, днем поднимется до +25…+27. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду, при грозах шквалы до 20, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура поднимется до +25…+30, по западу области +19…+24. В западных районах будет ненастнее всего: дождь начнется же с ночи, при грозах может пойти град.

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