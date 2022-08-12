В Новосибирске полиция ищет эксгибициониста, напугавшего продавцов в цветочном. Фото: Кадр из видео\На ОбьГЭСе (Новосибирск)
В Новосибирске полиция ищет эксгибициониста, напугавшего продавцов в цветочном. Напомним, инцидент произошел в Советском районе 7 августа. Мужчина пришел в магазин и выставил на всеобщее обозрение свой половой орган. Флорист сделала вид, что не заметила странное поведение мужчины, и через некоторое время он ушел. А потом вернулся и объяснил все розыгрышем. Но в цветочном юмор не оценили.
— Полицейскими устанавливаются личность мужчины, изображённого на видео, и все обстоятельства инцидента, — пояснили в областном МВД.
Напомним, о самом инциденте флориста рассказали в соцсетях, где выложили видео с камер наблюдения.
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