В Новосибирске ограничат движение по нескольким улицам правого берега

Ограничения связаны с работами на теплотрассе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирские ограничат движение по четырем улицам правого берега из-за ремонта теплотрассы. Причем на трех из них только сузят проезжую часть, а вот на последней полностью перекроют движение в районе дома, где будут идти работы.

— По 31 августа на 3 метра сужена проезжую часть улицы Толстого возле дома №57. По 28 августа на 3,5 метра сужена проезжую часть улицы Адриена Лежена возле здания №32. По 25 августа на 3 метра сужена проезжая часть на улице Свердлова в районе дома №21, — рассказали в мэрии.

Также по 31 августа закроют проезд по Комсомольскому проспекту возле жилого дома №32 по улице Ленина.

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