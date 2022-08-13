Жительница Новосибирска нашла кость в доставленных роллах

В роллах была кость. Фото: "Flamp"
Жительница Новосибирска заказала роллы, и в доставленном блюде обнаружила неожиданный «ингредиент» - кость. Об этом она рассказала в соцсетях.
- Я не знаю, из какого филиала их привезли, потому что заказывала через интернет-приложение. Начала есть, а там вот это, - написала покупательница на сайте «Flamp».
Женщина написала претензию, но пока никто внятного ответа - вернут ли ей потраченные деньги - так и не дал:
- В ответ услышала только, что замечание приняты к сведению и все, - возмущается сибирячка.
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