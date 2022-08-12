Новосибирец, убивший хоккейного болельщика, пойдет под суд

Мужчине грозит пожизненный срок.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Под Новосибирском под суд пойдет 38-летний мужчина за убийство друга и подруги. Мужчину обвиняемый зарезал во сне, а женщину забил до смерти обломками деревянной двери.
— 7 марта обвиняемый вместе с 27-летней знакомой находился дома у их общего 52-летнего друга. Они выпивали. В какой-то момент между приятелями вспыхнула ссора. После нее хозяин дома отправился спать, а женщина закрылась в ванной. В этот момент обвиняемый взял на кухне нож и сначала убил мужчину, ударив его не менее 11 раз в шею. Затем выбил дверь в ванную и ее обломками забил насмерть женщину, — рассказали в региональном Следственном комитете.
После убийства мужчина сбежал. Когда его задержали, то отправили под стражу. Сибиряка обвиняют в двойном убийстве, совершенном с особой жестокостью. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемого — пожизненный срок.
Напомним, что тела погибших нашли 9 марта. А через пару дней хоккейный клуб «Тогучин» заявил, что один из погибших — их преданный болельщик.
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