Под Новосибирском на Бердском шоссе образовалась пробка в 11 километров

Под Новосибирском на Бердском шоссе образовалась длинная пробка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Новосибирском на Бердском шоссе образовалась длинная пробка. Судя по данным сервиса 2ГИС, затор растянулся на 11 километров.

В сторону Искитима затрудненное движение начинается от пересечения с улицей Новосибирской. Пробка тянется до самого Бердска. Более-менее свободным движение становится после бывшего поста ДПС. В обратную сторону пробка начинается в районе улицы Верхней и заканчивается на том же месте.

По информации 2ГИС на перечисленных затрудненных участках организованы дорожные работы. По итогу для пути проезда предоставлена лишь одна полоса в каждом движении.

По информации 2ГИС на участках, где движение оказалось затрудненным, идут дорожные работы. Таким образом, для движения остается только одна полоса.

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