В Новосибирске во время суда над уборщицей, которую обвиняют в краже 7 миллионов, полицейские не предоставили важную улику

Уборщица находится в СИЗО уже 9 месяцев Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске оперативники полиции рассказали о важной улике в скандальном деле о сумке с 7 миллионами, в краже которых обвиняют уборщицу. Однако свидетель по делу – сотрудник полиции, который задерживал уборщицу – пришел в суд без важной улики: видео, на котором было бы видно, что бизнесмен заходит в ресторан с сумкой и выходит из него с ней.

- Следствию была предоставлена видеозапись, доказывающая причастность гражданки Борбуевой Айнагул. Кадры сняты в момент того, когда сумка была взята, и женщина уже проходит с ней к месту работы. Я не могу точно сказать ,что была изъята другая видеозапись с камер ресторана, где заходит и выходит потерпевший. Для меня было достаточно верить потерпевшему, что он находился с сумкой, и я на тот момент верил своим глазам. И я не посчитал нужным приобщать данную видеозапись к материалам уголовного дела, - сообщил оперуполномоченный. – Возможно запись где-то осталась, она может быть передана для рассмотрения.

Адвокат 44-летней Айнагул уверен: если этих доказательств не найдется, то дело может развалиться в суде. Пока что суд видел только видеозапись, как уборщица подбирает найденную сумку. Также защитники сообщили, что следователь полиции по данному делу уволилась.

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