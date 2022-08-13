В Новосибирске судят алтайского адвоката, который пьяным ездил по тротуару и врезался в сугроб

Пьяного водителя уже лишали прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске судят алтайского адвоката, который попался на пьяной езде в Новосибирске. Инцидент случился вечером 4 января 2022 года.

– Свидетель на «Субару Импреза» ехал возле ГПНТБ, когда увидел автомобиль «Тойота Марк 2», который ехал по тротуару. Водитель «Тойоты» показал ему неприличный жест и проехал на красный сигнал светофора. Водитель «Субару» следил за автомобилем, пока «Тойота» не вьехала в сугроб напротив остановки «Гостиница «Обь». Свидетель вышел из авто и обнаружил, что в салоне «Тойоты» громко играет музыка, а водитель спит, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Очевидцы вызвали ГИБДД, а пьяный водитель вышел из машины и стал ругаться с прохожим из-за сигарет, а затем попытался скрыться. Очевидцы не пустили его и задержали мужчину приезда ГИБДД.

Водитель оказался адвокатом: он состоял в адвокатской палате Алтайского края до сентября 2021 года. Еще в сентябре 2019 года суд в Алтайском крае лишал его прав за пьяную езду. В этот раз мужчина отказался пройти медосвидетельствование.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Дело рассматривается в суде.

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