Новосибирские многодетные семьи получат 5 тысяч на подготовку к школе

На сбор в школу первоклассника многодетные семьи получат 5 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многодетные семьи Новосибирской области получат единовременное денежное пособие, чтобы отправить детей в первый класс или в вуз. Размер пособия составляет 5 и 10 тысяч рублей соответственно.

— Для покупки канцтоваров малообеспеченные семьи могут рассчитывать на помощь в размере 300 рублей на каждого школьника. Также они могут получить 2 тысячи рублей на покупку одежды. Заявки подаются ежегодно, — пояснили в региональном министерстве труда и социального развития.

Заявления на текущий год принимаются до 31 декабря. Подать их можно через центр социального обслуживания населения, МФЦ или на портале Госуслуг.

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