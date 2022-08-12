В Новосибирске полицейские задержали парня, который вырвал из рук пенсионерки сумку с деньгами и продуктами

В Новосибирске полицейские задержали парня, ограбившего пожилую женщину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские полицейские задержали парня, ограбившего пожилую женщину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

В четверг, 11 августа, в полицию поступило заявление от 79-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала, что около шести вечера у нее похитили сумку. Внутри были мобильный телефон, деньги и продукты. Все произошло на улице Телевизионной в Кировском районе.

Неизвестный скрылся с места преступления. Его приметы женщина передала правоохранителям.

− Ориентировку направили всем наружным нарядам полиции. Спустя некоторое время подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний житель Первомайского района, − рассказали в МВД.

Ранее парня уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и грабеж. У задержанного изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

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